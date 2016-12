Deutschlandfunk 20:30 bis 21:00 Sonstiges Lesezeit Matthias Zschokke liest aus seinem Roman "Die Wolken waren groß und weiß und zogen da oben hin" (2/2) Merken Matthias Zschokkes Prosa ist immer am schlichten Alltag orientiert. Er stellt seine Helden neben die Leser, und er sitzt selbst neben seinen Helden und schaut ihnen mit großem Staunen bei den kleinen Verrichtungen zu. Und was er dabei alles entdeckt! In seinem neuen Roman "Die Wolken waren groß und weiß und zogen da oben hin" geht es um einen, der sich hinlegt, wenn er satt ist; und wenn er Hunger hat, steht er wieder auf. Gern hat er, wenn die Frau, mit der er zusammenlebt, dabei neben ihm liegt und steht. Aber die großen Schicksalsfragen bleiben ihm trotzdem nicht erspart. Er ist ein Held, dessen Mutter sterben will. Auch sein Freund hat keine rechte Lust mehr am Leben. Beide erhoffen sich, dass der Held sie aus dem Jammertal führen möge. Doch der weiß nicht, wie er das anstellen soll. Lieber geht er Kaffee trinken, schaut Hunden, Frauen und Männern beim Leben zu, was ihm manchmal gefällt, manchmal nicht, isst Käse, der ihm manchmal schmeckt, manchmal nicht, sieht nasse Schnürsenkel an Kinderschuhen und Wolkenfetzen, die hinter Möwen herjagen. Das findet er alles so interessant, dass er darüber fast seine Mutter und seinen Freund vergisst. Matthias Zschokke, geb. 1954 in Bern, aufgewachsen in Aargau und Bern, lebt seit 1980 als Schriftsteller und Filmemacher in Berlin. 1982 debütierte er mit dem Roman "Max", für den er den Robert-Walser-Preis erhielt. Zschokke veröffentlichte zahlreiche Romane, Theaterstücke und Spielfilme. Mit "Lieber Nils" von 2011 schrieb er einen der ersten E-Mail-Romane. Er liest selbst einen zweiten Teil aus seinem jüngsten Roman "Die Wolken waren groß und weiß und zogen da oben hin". In Google-Kalender eintragen