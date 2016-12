ORF 1 20:15 bis 22:00 Komödie Happy New Year USA 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 'Pretty Woman'-Regisseur Garry Marshall ('Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel', 'Valentinstag') hat eine Unzahl von Hollywoodstars zu Silvester in New York versammelt. Mit Witz und viel Gefühl lässt er sie dem großartig romantischen Moment zu Mitternacht entgegenstreben. Auch Til Schweiger ist dabei und liegt gut im Rennen, Vater des Neujahrsbabys zu werden. Zu Silvester in New York fiebern alle dem Ball Drop am Times Square entgegen. Der Jahresbeginn bedeutet wohl für jeden etwas anderes: Neustart, Veränderung, Suche nach Liebesglück oder Abschied. Sängerin Elise ist mit Illustrator Randy im Aufzug stecken geblieben. Laura hat das Catering bei einem Gig ihres Exfreunds Jensen übernommen. Die schwangere Tess geht in den Wettstreit um das Neujahrsbaby. Und Claires Anspannung steigt, denn dieses Jahr ist sie für den Ball Drop verantwortlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Pfeiffer (Ingrid) Ashton Kutcher (Randy) Halle Berry (Aimee) Robert De Niro (Stan Harris) Zac Efron (Paul) Hilary Swank (Claire Morgan) Jon Bon Jovi (Jensen) Originaltitel: New Year's Eve Regie: Garry Marshall Drehbuch: Katherine Fugate Kamera: Charles Minsky Musik: John Debney