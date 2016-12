Pro7 MAXX 13:30 bis 14:00 Trickserie One Piece Wo liegt die Freiheit? Abfahrt unter Tränen J 2011 Merken Die Wege der Freunde trennen sich: Sabo verlässt das Königreich Goa, um endlich frei zu sein. Ace und Dadan kämpfen mit den Bluejam-Piraten, und Ruffy flieht mit dem Rest der Dadan-Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12