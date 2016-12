Bayern 4 17:05 bis 19:00 Sonstiges Klassik-Stars In memoriam Nikolaus Harnoncourt (1929 - 2016) (2) Merken <bk>Joseph Lanner: "Steyrische Tänze" op. 165<ek><bk>Josef Strauß: "Ohne Sorgen", Polka schnell op. 271<ek><bk>Johann Strauß: "An der schönen blauen Donau", Walzer op. 314; "Die Fledermaus", Czárdás der Rosalinde aus dem 2. Akt (Edita Gruberova, Sopran; Concertgebouw-Orchester Amsterdam)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 385, "Haffner-Sinfonie" (Concentus Musicus)<ek><bk>Claudio Monteverdi: "L'incoronazione di Poppea", Arie der Ottavia aus dem 1. Akt (Cathy Berberian, Mezzosopran; Concentus Musicus) und Arie des Seneca aus dem 2. Akt (Matti Salminen, Bass; Monteverdi-Ensemble Opernhaus Zürich)<ek><bk>Henry Purcell: "Dido and Aeneas", Dido's Lament und Schlusschor aus dem 3. Akt (Ann Murray, Mezzosopran; Arnold-Schoenberg-Chor; Concentus Musicus)<ek><bk>Joseph Haydn: "Armida", Arie der Armida aus dem 1. Akt (Cecilia Bartoli, Mezzosopran; Concentus Musicus)<ek><bk>Franz Schubert: "Alfonso und Estrella", Arie des Froila aus dem 1. Akt (Thomas Hampson, Bariton; Concentus Musicus); Sinfonie h-Moll D 759, "Die Unvollendete" (Concertgebouw-Orchester Amsterdam) In Google-Kalender eintragen