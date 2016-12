Bayern 4 10:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Michail Glinka: "Ruslan und Ludmilla", Ouvertüre (Orchester des Kirow Theaters, Leitung: Valery Gergiev)<ek><bk>Nicola Matteis: "Don Chisciotte in Corte della Duchessa", Tänze (La Ritirata, Ltg.: Josetxu Obregón)<ek><bk>Frédéric Chopin: Krakowiak op. 14 (Alexis Weissenberg, Klavier; Orchestre de la Société du Conservatoire, Leitung: Stanislaw Skrowaczewski)<ek><bk>Claude Debussy: "Clair de lune" (The Philadelphia Orchestra, Leitung: Wolfgang Sawallisch)<ek><bk>Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4 G-Dur (Barbara Bonney, Sopran; Concertgebouw-Orchester Amsterdam, Leitung: Riccardo Chailly)<ek>. In Google-Kalender eintragen