puls 4 13:10 bis 14:05 Krimiserie Castle Puff, Du bist tot USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der smarte Krimi-Autor Richard Castle ist gelangweilt von seinen großen Erfolgen. Auf der Suche nach neuer Inspiration nimmt er eine Beratertätigkeit bei der New Yorker Polizei an. Ab sofort arbeitet er mit der toughen Ermittlerin Kate Beckett zusammen, die gemeinsam mit ihrem Team besonders komplizierte Mordfälle aufklären muss. Kate, heimlicher Fan von Castles Krimis, ist zunächst wenig begeistert von dem neuen Partner, denn der erweist sich als arroganter Besserwisser. Nach und nach werden die Polizistin und der Autor jedoch zu einem erfolgreichen Team. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Terri Miller Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan