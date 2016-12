puls 4 04:45 bis 05:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord in Athen USA 1989 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Len Cariou (Michael Hagarty) Ian Ogilvy (Harold Baines) June Chadwick (Pamela Drake) Thom Christopher (Dimitri Popadopalous) Steve Inwood (Sgt. Petrakas) Richard Todd (Col. Alec Scofield) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Tom Sawyer Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. Kon-Tiki

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:05

Seit 93 Min.