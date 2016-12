Sky Sport HD (1) 19:15 bis 22:15 Wintersport Live Eishockey: Österreich EBEL EC Villacher SV - EC Klagerfurter AC, 36. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mickrige 40 Kilometer sind es von Klagenfurt nach Villach. Beim Eishockey trennen die beiden jedoch Welten. Seit dem 4. Jänner 1950 kämpfen die Kärntner Erzrivalen beim ältesten Derby in der Geschichte des österreichischen Eishockeys um mehr als nur Punkte. Am 28.12. steigt im "Tollhaus" Stadthalle Villach die 317. Auflage des ewigen Fights zwischen den "Adlern" von der Drau und den "Rotjacken" aus der Landeshauptstadt. Das erste Saisonduell im "Adlerhorst" am 13.11. entschied der VSV mit 3:0 für sich. Man of the Match war Goalie Olivier Roy, der 39 Torschüsse parierte. "Der KAC hat am Anfang Druck gemacht und ich habe viel zu tun bekommen", sa In Google-Kalender eintragen Bildergalerie