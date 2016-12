ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Backstage bei "Familie Lässigs" Neujahrskonzert / Niavaranis Neujahrsvorsätze / Mode - Silvester-Trends A 2016 2016-12-28 04:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Michael Dangl und Alma Hasun zu Gast im Studio: In den Kammerspielen wird derzeit in der Komödie "Die Kehrseite der Medaille" das Eheglück eines Paares auf eine harte Probe gestellt, als der beste Freund sich trennt und mit seiner wesentlich jüngeren Liebe vor der Tür steht. Die junge Freundin wird von Alma Hasun verkörpert, Michael Dangl spielt Daniel, der einige Probleme mit dieser Situation hat. Backstage bei "Familie Lässigs" Neujahrskonzert: Das Neujahrskonzert der Band um Manuel Rubey, Gunkl und Gerald Votava - besser bekannt als "Familie Lässig" - hat mittlerweile Tradition. "heute leben" berichtet von den Proben zum neuen Programm. Niavaranis Neujahrsvorsätze: Als Direktor des Wiener Globe Theaters hat Michael Niavarani 2017 viel vor - "heute leben" verrät er gemeinsam mit dem Ensemble vorab seine Neujahrsvorsätze. Mode - Silvester-Trends: Die Partynacht des Jahres steht vor der Tür. Wie das alte Jahr stilsicher beendet wird, zeigt Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Michael Dangl (Schauspieler), Alma Hasun (Schauspielerin) Originaltitel: heute leben