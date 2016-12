ORF 3 23:15 bis 01:05 Drama Die Öscars Sunset Boulevard - Boulevard der Dämmerung USA 1950 Stereo 16:9 SW Merken ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen.Vom American Film Institute auf Platz 12 der besten amerikanischen Filme aller Zeiten gereiht, wurde "Boulevard der Dämmerung" bei den Academy Awards 1951 in 11 Kategorien nominiert und gewann den Oscar in drei dieser Kategorien. Dieser Film brachte Billy Wilder den Drehbuch-Oscar. Er war aber nicht der einzige Österreich-stämmige Filmschaffende der hier einen großen Erfolg feiern konnte. Nominiert war auch der Wiener Erich von Stroheim, der sich hier gewissermaßen selbst spielte -einen längst abgehalfterten Starregisseur, der der großen Leinwandtagen nachhängt. Viele der Filme des Regisseurs, Schauspielers und Drehbuchautors existieren heute nur als Fragmente - doch sogar mit denen hat er Filmgeschichte geschrieben. Erich von Stroheim galt als detailverliebter Besessener, dessen kostspielige Leinwandeskapaden sogar für Hollywood irgendwann einmal zu teuer wurden. Noch vor Beginn der Tonfilmära war seine Karriere als Regisseur so gut wie beendet.Der Film selbst spielt genau in dieser Umbruchzeit des Filmes, als die Bilder zu sprechen lernten, in der die meisten mitwirkenden Stars berühmt geworden waren. Der einstige Stummfilm-Star Norma Desmond ist von dem Wunsch besessen, ein großes Comeback zu feiern. Der brotlose Drehbuchautor Joe Gillis soll ihr dabei helfen. Da sich der junge Mann Vorteile für seine Karriere erhofft, erklärt er sich bereit, einen Filmstoff zu bearbeiten. Er lässt auch zu, dass die Diva ihn zu ihrem Geliebten macht, obwohl Joe eine andere Frau liebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gloria Swanson (Norma Desmond) William Holden (Joe Gillis) Erich von Stroheim (Max von Mayerling) Nancy Olson (Betty Schaefer) Fred Clark (Sheldrake) Buster Keaton (Buster Keaton) Cecil B. DeMille (Cecil B. DeMille) Originaltitel: Sunset Blvd. Regie: Billy Wilder Drehbuch: Charles Brackett, Billy Wilder, D.M. Marshman Jr. Kamera: John F. Seitz Musik: Franz Waxman Altersempfehlung: ab 16