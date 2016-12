ORF 3 08:30 bis 10:20 Musik Erlebnis Bühne Spezial Matinee der Wiener Symphoniker mit Lahav Shani Wolfgang Amadeus Mozart: Ouvertüre aus "Le nozze di Figaro", KV 492 / Klarinettenkonzert von Aaron Copland / Franz Schubert: "Große C-Dur" Sinfonie Nr. 8 in C-Dur A 2016 Stereo 16:9 Merken Der 27-jährige israelische Dirigent Lahav Shani, "Rising Star" der Klassikszene, ist den Wiener Symphonikern eng verbunden - das spürt man in diesem energiegeladenen Konzert, das aber auch genug Raum für weite Bögen und große Gefühle läßt. Nach der Ouvertüre aus "Le nozze di Figaro" von W.A. Mozart wurde die deutsche Star-Klarinettistin Sabine Meyer mit dem Klarinettenkonzert von Aaron Copland gefeiert. Mit der "Großen C-Dur" Nr. 8 von Franz Schubert beschließen die Wiener Symphoniker den Vormittag, ihr junger, designierter Erster Gastdirigent wurde zu Recht bejubelt! Erhebend! Musikalische Leitung: Lahav Shani Solistin: Sabine Meyer Wiener Symphoniker Wiener Konzerthaus 2016 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sabine Meyer (Klarinette) Originaltitel: Matinee der Wiener Symphoniker