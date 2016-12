ORF 1 02:45 bis 03:30 Mysteryserie Under the Dome Die Schlinge um den Hals USA 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital Wieder da Merken Während Barbies (Mike Vogel) Schicksal in Big Jims (Dean Norris) Händen liegt, geht von der Kuppel eine neue Bedrohung aus, als sie beginnt, sich zu magnetisieren. Metall wird von der Hülle angezogen, Menschen verlieren das Bewusstsein. Julia (Rachelle LeFevre) versucht derweil, ein mysteriöses Mädchen (Grace Victoria Cox) vor dem Ertrinken zu retten, und bekommt dabei Unterstützung von einem ihr unbekannten Mann. Es ist Sam (Eddie Cahill), der ganz alleine im Wald lebt. Unterdessen versucht Linda (Natalie Martinez), Barbie aus einem von der Kuppel angezogenen Fahrzeug zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Nicholas Strong (Phil Bushey) Aisha Hinds (Carolyn Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Jack Bender Drehbuch: Stephen King Kamera: David Geddes Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

