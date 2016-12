ORF 1 16:30 bis 16:50 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein großer Bruder USA 2002 Wh. am 29.Dezember, ORF1 Stereo Untertitel Merken Völlig unerwartet stattet Dan seinem Bruder J.D. einen Besuch ab und ärgert das Klinikpersonal mit seinen Blödeleien. J.D.s Wut über das alberne Verhalten seines Bruders verraucht erst, als er hinter die Gründe seines Benehmens kommt: Dan fühlt sich neben seinem erfolgreichen Bruder minderwertig, weil er es selbst nur zum Barkeeper gebracht hat und noch immer bei seiner Mutter wohnt. Als er jedoch auch noch Elliott anbaggert, hört für J.D. der Spaß auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael Spiller Drehbuch: Bill Lawrence, Tim Hobert Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6