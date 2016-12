ORF 1 07:30 bis 07:55 Trickserie Disney Die Garde der Löwen Folge: 5 Onos getrübter Blick USA 2015 2016-12-29 06:00 Stereo 16:9 Merken Ono erblindet vorübergehend auf einem seiner Augen und verliert damit den Rang als Scharfäugigster der Garde. Wie kann er der Garde der Löwen so noch von Nutzen sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lion Guard Regie: Howy Parkins Drehbuch: Jack Monaco, John Loy, Ford Riley Musik: Christopher Willis

