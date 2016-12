Schweiz 2 00:55 bis 02:50 Actionfilm Stirb langsam: Jetzt erst recht USA 1995 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mieser könnte es dem sonst so unzerstörbaren Cop John McClane (Bruce Willis) kaum gehen. Obschon er ihr zwei Mal das Leben rettete, hat ihn seine Frau verlassen. Seine Trinkerei macht die Sache auch nicht besser, und dass er vom Dienst suspendiert wurde, hilft ebenso wenig. Ausgerechnet der psychopathische Bombenterrorist, der sich Simon (Jeremy Irons) nennt, verhilft McClane wieder zu seinem Job. Der Bombenleger will nämlich nur dem versoffenen Polizisten verraten, wo er seine Knaller versteckt hat. Quer durch New York hetzt er den unwilligen Cop, denn er hat eine alte Rechnung mit ihm zu begleichen. Bei einer dieser halsbrecherischen Aktionen macht McClane die Bekanntschaft von Zeus Carver (Samuel L. Jackson). Widerwillig wird der Schwarze zum Partner von McClane. Nun müssen sie zu zweit durch die verstopften Strassen des Big Apple hetzen, denn Simon sagt immer wieder neue Bombenverstecke an. Für McClane und Carver bleibt nur wenig Zeit, um Schreckliches zu verhindern. Überdies müssen sie herausfinden, was im Kopf des wahnsinnigen Terroristen vorgeht, denn die Bombenanschläge hält McClane für ein blosses Ablenkungsmanöver. Doch selbst das genialste Verbrecherhirn macht einmal einen Fehler, und auf diesen lauert John McClane. Mit dem ersten "Die Hard"-Film setzte Regisseur John McTiernan Ende der 1980er-Jahre einen neuen Massstab in Sachen Actionfilm. Beim dritten Teil der erfolgreichen Geschichten um den unverwüstlichen Cop John McClane übernahm er selbst wieder die Regie. In "Die Hard: With a Vengeance" gibt Bruce Willis zum dritten Mal den Cop mit dem legendären weissen Unterleibchen. Als sein Partner agiert Samuel L. Jackson mit gewohnter Lässigkeit. Als stilvoller Bombenleger Simon führt Jeremy Irons McClane mit britischer Coolness an der Nase herum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (John McClane) Jeremy Irons (Simon Gruber / Peter Krieg) Samuel L. Jackson (Zeus Carver) Graham Greene (Joe Lambert) Colleen Camp (Connie Kowalski) Larry Bryggman (Chief Cobb) Sam Phillips (Katya) Originaltitel: Die Hard with a Vengeance Regie: John McTiernan Drehbuch: Jonathan Hensleigh Kamera: Peter Menzies Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16