Schweiz 1 03:00 bis 05:30 Abenteuerfilm Lord Jim GB, USA 1965 Nach dem Roman von Joseph Conrad HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Jim (Peter O'Toole) beginnt eine hoffnungsvolle Laufbahn bei der britischen Handelsmarine, verlässt aber während eines Sturms, in einem Moment der Schwäche, ein ihm anvertrautes Schiff und die darauf festsitzenden Passagiere. Als einziges Besatzungsmitglied stellt er sich einem Gerichtsverfahren und wird unehrenhaft entlassen. Als er danach den Auftrag angeboten bekommt, Waffen an ein im Dschungel lebendes Volk zu liefern, das von einem Tyrannen unterdrückt wird, sieht er seine Chance gekommen, sich von seinen moralischen Verfehlungen reinzuwaschen. Zusammen mit den Unterdrückten wehrt sich Jim gegen die Gewaltherrschaft und erwirbt sich durch seinen ausserordentlichen Mut den Respekt der Insulaner. Doch dann lässt er sich erneut von zwei miesen Typen hinters Licht führen, und es kommt während der Kämpfe zu einem folgenschweren Todesfall. Wieder handelt Jim moralisch zwielichtig, doch diesmal gibt es keine zweite Chance. Der von Richard Brooks ("Kaltblütig") nach dem gleichnamigen Roman von Romancier Joseph Conrad inszenierte Abenteuerbilderboden bietet alles, was das Herz eines jeden Liebhaber des klassischen Hollywoodkinos begehrt: eine packende Story, brillante Bilder mit exotisch-dichter Atmosphäre und eine exzellente Darstellercrew, allen voran Peter O'Toole ("Lawrence of Arabia"), dem die beiden Hollywoodmimen Eli Wallach ("The Good, the Bad and the Ugly") und Curd Jürgens als Schurken entgegenstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter O'Toole (Lord Jim) James Mason (Brown) Curd Jürgens (Cornelius) Eli Wallach (General) Jack Hawkins (Marlow) Paul Lukas (Stein) Akim Tamiroff (Schomberg) Originaltitel: Lord Jim Regie: Richard Brooks Drehbuch: Richard Brooks Kamera: Frederick A. Young Musik: Bronislau Kaper Altersempfehlung: ab 12

