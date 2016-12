Schweiz 1 00:05 bis 01:30 Dokumentation Mathias Gnädinger - Die Liebe seines Lebens CH 2015 Stereo HDTV Merken Mathias Gnädinger, einer der profiliertesten Volksschauspieler, ist 2015 verstorben. Während Jahrzehnten prägte er das Schweizer Film- und Theaterschaffen. Regisseur Stefan Jäger zeichnet in einem Dokumentarfilm die Lebensgeschichte und das reiche Schaffen Gnädingers nach. Mathias Gnädinger spielte in mehreren Filmen von Stefan Jäger die Hauptrolle. Zum letzten Mal im Spielfilm "Der grosse Sommer". Nach seinem überraschenden Tod geht der Regisseur auf dokumentarische Spurensuche. Gemeinsam mit der Witwe, Ursula Zarotti Gnädinger, besucht Stefan Jäger Weggefährten (Markus Imhoof, Sarah Capretti, Mike Müller, Daniel Rohr und andere) sowie Orte (Sternenberg, Burkina Faso, Stein am Rhein), die für Mathias Gnädinger wichtig waren. Mit exklusivem Archivmaterial lässt er Mathias Gnädinger noch einmal aufleben, erzählt die grosse Liebesgeschichte seines Lebens und zeigt auf, welche Lücke der beliebte Schauspieler hinterlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mathias Gnädinger - Die Liebe seines Lebens Regie: Stefan Jäger