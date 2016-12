Schweiz 1 15:00 bis 16:35 Melodram Rosamunde Pilcher - Federn im Wind D, A 2004 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Londoner Schmuckdesignerin Julia Hammond (Julia Bremermann) fährt mit ihrer kleinen Tochter Pandora (Julia Krombach) ans Meer. Dort soll sich das Mädchen unter der Aufsicht der Ärztin Harriett Miners (Antje Hagen) von einem schweren Asthmaanfall erholen. Auf dem Weg aufs Land wird Julia von einem rücksichtslosen, aber höchst charmanten Autofahrer von der Strasse abgedrängt. Es ist Roger Willis (Mark Keller), der keine Zeit verliert und Julia heftig den Hof macht. Diese hat nichts gegen einen kleinen Urlaubsflirt. Nach der Trennung von ihrem Mann will sie sich jedoch auf keinen Fall mehr auf eine engere Beziehung einlassen. Doch diese Einstellung ändert sich, als sie dem geheimnisvollen Falkner David Norris (Erol Sander) begegnet. Julia spürt sofort die Anziehungskraft des verschlossenen Mannes, wehrt sich aber vehement gegen ihre Gefühle. Ihre Tochter hingegen sucht den Kontakt zu David. Sie ist fasziniert von seinem Beruf und will so viel wie möglich von ihm lernen. Ihre Hartnäckigkeit wird belohnt, und sie darf David bei den Falken helfen. Eines Morgens wird Pandora Zeugin, wie Davids Partner Roger alle Falken auf seinen Laster lädt. Sie verfolgt ihn bis auf sein Schiff, mit dem er die Tiere offensichtlich ausser Landes schaffen will. Für Julia und David beginnt eine dramatische Rettungsaktion, bei der Pandora in Gefahr gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Bremermann (Julia Hammond) Julia Krombach (Pandora Hammond) Erol Sander (David Norris) Mark Keller (Roger Willis) Thomas Fritsch (Paul Shaker) Antje Hagen (Harriet Miners) Catharina van Veen (Stefanie Willis) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Federn im Wind Regie: Michael Faust Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Egon Werdin Musik: Richard Blackford