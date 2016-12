Schweiz 1 13:25 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 33 Konfrontation D 2007 Stereo Merken Die Taxifahrerin Iris Dreher wurde in ihrem Taxi mit einem Messer überfallen. Ausgerechnet ihr Mann Burkhard, der ebenfalls Taxi fährt, findet sie. Glücklicherweise hat er Doktor Kaminski an Bord, der sofort Erste Hilfe leistet, Iris in die Klinik fährt und eine Notoperation durchführt. Iris hat durch den Überfall eine Niere verloren und ihr Mann sein Selbstvertrauen. Er kann niemanden mehr in sein Taxi einsteigen lassen. Zu allem Unglück ist die Messerspitze in der Nähe von Iris' Rückgrad stecken geblieben, und sie wird noch einmal operiert werden müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Nadja Engel (Iris Dreher) Arved Birnbaum (Burkhard Dreher) Victor Schefé (Frieder Sonne) Karsten Kühn (Jakob Heilmann) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Thomas Frydetzki Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia