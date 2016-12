Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Thurgau - Tag 1 - Restaurant Hirschen, Hohentannen CH 2016 Stereo HDTV Merken Das Riegelhaus aus dem Jahre 1828 wird heute als Restaurant - ein Landgasthof mit Charme - von Helena und Arthur Beck geführt. Ihre Spezialität ist heisser Stein, wobei der Gast die Wahl zwischen einem Schweinssteak, Rindsfilet oder Rindsentrecôte hat. Das Haus steht unter Heimatschutz und liegt mitten im Herzen der Gemeinde Hohentannen, in einer grüner Oase mit wundervoller Weitsicht. In der Scheune, welche zum Gasthof dazugehört, organisieren die Gastgeber oft Country Events (Konzerte und Linedance Abende). Roger Mauchle ist Stammgast im Hirschen. Er ist im Ort aufgewachsen und kennt das Restaurant Hirschen schon länger. Roger gefällt das alte Thurgauer Riegelhaus mit den gemütlichen und heimeligen Gasträumen. Besonders gemütlich findet er die Pergola-Lounge im Garten, von welcher man einen schönen Blick auf den Säntis und das gesamte Alpsteinmassiv hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz