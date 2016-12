Servus TV 02:40 bis 04:15 Filme Balzac - Ein Leben voller Leidenschaft F, I, D 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das große Finale: Der Schriftsteller Honoré de Balzac (Gérard Depardieu) verliebt sich in die schöne Gräfin Eve Hanska (Fanny Ardant), die jedoch mit dem russischen Adeligen Graf Hanska (Gottfried John) verheiratet ist. Trotzdem pflegen beide einen sehr innigen Briefkontakt. Nach dem Tod des Grafen sieht Balzac seine Zeit gekommen: Er reist nach Russland um Eve endlich für sich gewinnen zu können? In opulenten Bildern verfilmte Regisseur Josée Dayan mit einem großartigen Gérard Depardieu in der Hauptrolle die bewegende Lebensgeschichte des Honoré de Balzac. Das Duo hatte bereits beim erfolgreichen TV-Epos "Der Graf von Monte Christo" zusammengearbeitet. Auch diesmal gelang ihnen ein brillant gespieltes Historiendrama, das durch seine behutsame Herangehensweise an die historische Vorlage besticht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Honoré de Balzac) Jeanne Moreau (Charlotte-Laure, Balzacs Mutter) Fanny Ardant (Eveline Ha?ska) Virna Lisi (Madame de Berny) Katja Riemann (Laure d'Abrantès) Claude Rich (Maitre Plissoud) Gert Voss (Victor Hugo) Originaltitel: Balzac Regie: Josée Dayan Drehbuch: Didier Decoin Kamera: Willy Stassen Musik: Bruno Coulais Altersempfehlung: ab 12

