Servus TV 01:05 bis 02:40 Actionfilm Feuer, Eis und Dynamit D 1990 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um sagenhafte 135 Millionen Dollar geht es in einem der verrücktesten Wettkämpfe aller Zeiten. Ausgeschrieben hat das Preisgeld Sir George (Roger Moore). Hoch verschuldet sah der britische Unternehmer keinen anderen Ausweg, als einen Selbstmord vorzutäuschen und im Testament sein riesiges Vermögen als Gewinn zu stiften. Das Ziel des irren Rennens ist, einen Staffelstab mit Hilfe diverser Extrem-Sportarten von einem spektakulären Schauplatz in den Alpen zum nächsten zu transportieren. Zum bunt gemischten Teilnehmerfeld gehören die drei unehelichen Kinder des Engländers, aber auch Weltmeister und Olympiasieger. Letztere sollen für die Gläubigen, denen Sir George Geld schuldet, die 135 Millionen Dollar gewinnen. Schnell entwickelt sich das Rennen zu einem gnadenlosen Wettkampf voller technischer Tricks und abenteuerlicher Stunts. Bei "Feuer, Eis und Dynamit" wiederholt Regisseur Willy Bogner mehr oder weniger das Erfolgsrezept des Vorgängerfilms "Feuer und Eis". Mit dem Unterschied, dass die gezeigte Ski-Akrobatik noch atemberaubender inszeniert und gefilmt ist, und Bogner diesmal über eine hochkarätige Besetzung verfügt. Neben Hauptdarsteller Roger Moore als Sir George wirken mit Shari Belafonte (die Tochter von Harry Belafonte), Uwe Ochsenknecht und Siegfried Rauch. Niki Lauda, Walter Röhrl und Jennifer Rush haben Gast-Auftritte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (Sir George/Mc Vay) Shari Belafonte (Serena) Simon Shepherd (Alexander) Uwe Ochsenknecht (Victor) Siegfried Rauch (Larry) Ursula Karven (Michelle) Geoffrey Moore (Dudley) Originaltitel: Feuer, Eis & Dynamit Regie: Willy Bogner Drehbuch: Tony Williamson Kamera: Charly Steinberger, Tomas Erhart Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 6