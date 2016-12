Servus TV 14:20 bis 16:05 Komödie Kings of Summer USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Free-TV-Premiere: Joe (Nick Robinson), Patrick (Gabriel Basso) und Biaggio (Moises Arias) sind dick befreundet. Vor allem Eines ist ihnen gemeinsam: Alle drei sind sie schrecklich unglücklich! Doch die Teenager haben Großes vor. Sie möchten ein unabhängiges Leben in der Wildnis führen, weit weg von ihren Familien und auf sich allein gestellt. Als neue Heimat soll ein Baumhaus dienen, und für den Unterhalt sorgt Mutter Natur. Doch so einfach lässt sich der Traum des jugendlichen Trios von Freiheit und Abenteuer nicht verwirklichen. "Kings of Summer" ist eine wunderbare Mischung aus Komödie und Drama, von Regisseur Jordan Vogt-Roberts schwungvoll und mit viel Witz in Szene gesetzt. Auf Robert Redfords Sundance Filmfestival war der mit einem kleinen Budget produzierte Debütfilm ein so großer Erfolg, dass er von einer renommierten Hollywood-Verleihfirma aufgekauft wurde. Hervorragend besetzt sind die Hauptrollen mit Nick Robinson (bekannt aus "Jurassic World"), Gabriel Basso ("Super 8") und Moises Arias ("Ender's Game"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Robinson (Joe) Gabriel Basso (Patrick) Moises Arias (Biaggio) Nick Offerman (Frank) Erin Moriarty (Kelly) Craig Cackowski (Mr. Larson) Nathan Keyes (Paul) Originaltitel: The Kings of Summer Regie: Jordan Vogt-Roberts Drehbuch: Chris Galletta Kamera: Ross Riege Musik: Ryan Miller Altersempfehlung: ab 12