Servus TV 13:15 bis 14:15 Dokumentation Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus Zu Gast im Ikarus: Alexandre Couillon A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit gerade einmal 22 Jahren übernahm Alexandre Couillon mit seiner Frau Céline das elterliche Restaurants im französischen Île de Noirmoutier - und machte aus ihm einen mit zwei sternen ausgezeichneten Gourmettempel. Die starke Verankerung zu seiner Region gepaart mit seiner unersättlichen Neugier sind seit Anbeginn Couillons Markenzeichen: Die Gäste im "La Marine" genießen den Fisch, Muscheln und Krustentiere á la minute auf dem Teller und somit in einer Frische, die ihresgleichen sucht. Genau darin besteht die Herausforderung für Ikarus Executive Chef Martin Klein und seiner Küchencrew: Die saisonal bedingten Meisterwerke Couillons so exakt und frisch wie möglich auf die Teller zu bringen. Zudem wird der französische Sternekoch zum kulinarischen Experiment herausgefordert: Beim Kirchenwirt in Leogang trifft er auf das Geschwisterpaar Barbara und Hans-Jörg Unterrainer und deren Küchenchef Harald Rindler. Dabei wird Alexandre Couillon sein Wissen über Wild aus eigener Jagd unter Beweis stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die besten Köche der Welt