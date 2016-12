Servus TV 11:20 bis 12:18 Dokumentation Departures - Abenteuer Weltreise Papua-Neuguinea - Tanz auf dem Vulkan CDN 2008 2017-01-23 03:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Papua-Neuguinea ist weitgehend unerforscht und gilt daher als einer der gefährlichsten, aber auch einer der unberührtesten und damit schönsten Orte der Welt. Auf der Insel East New Britain, einer der 19 Provinzen Papua-Neuguineas, treffen Scott und Justin auf ihren Freund Nick. Gemeinsam besichtigen sie die 1994 von Lavaströmen schwer in Mitleidenschaft gezogene Stadt Rabaul, von wo aus sie den Aufstieg auf und den Abstieg in den immer noch aktiven Vulkan wagen. Auf ihrem Weg zurück übernachten sie in einem Dorf, dessen Einwohner alle miteinander verwandt sind und erleben die beeindruckenden Feuertänze eines Eingeborenenstamms. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Departures Regie: Andre Dupuis Kamera: Andre Dupuis Altersempfehlung: ab 6