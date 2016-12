Servus TV 07:30 bis 08:20 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Wildes Sumpfland - Die Okefenokee-Sümpfe Wildes Sumpfland (1/2): Die Okefenokee-Sümpfe GB 2012 2016-12-28 18:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Okefenokee-Sümpfe in Georgia, in den USA, stellen eine schwarze, ruhige und weitläufige Wasserfläche dar, soweit das Auge blickt - mit Tausenden von Teichrosen, umzäumt von Zypressen und großen Ansammlungen von Spanischem Moos. Die Wasseroberfläche reflektiert die Landschaft wie ein Spiegelbild. Nur selten wird dieser Anblick vom stromlinienförmigen Körper eines Alligators unterbrochen. Hier haben zahlreiche wilde Tiere einen letzten Zufluchtsort gefunden, etwa Schwarzbären, Weißwedelhirsche, Raubspinnen und Riesensalamander. Engagierte Wissenschaftler haben sich der Erforschung dieses einzigartigen Biotops verschrieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Daniela Pulverer Drehbuch: Kathryn Pasternak Kamera: John Waters

