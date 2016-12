Servus TV 05:40 bis 06:30 Dokumentation Moderne Wunder Menschen, Mythen und Legenden - Die Mumien des Abendlandes A 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die meisten Toten zerfallen innerhalb weniger Jahre, doch in Europa existieren über 1000 unverweste Leichen in Kellern und Kirchengrüften. Die Doku begibt sich auf die Spuren der geheimnisvollen Toten. Auf dieser Forschungsreise begegnet der Zuschauer auch der wahrscheinlich ältesten, neuzeitlichen Mumie Österreichs. Welche neuen Erkenntnisse kann diese Mumie liefern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Menschen, Mythen und Legenden

