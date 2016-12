Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Engel, Karpfen und Laternen - Weihnachten im alten Prag D 2016 2016-12-29 08:15 Live TV Merken Die Gassen rund um den Hradschin strahlen im weihnachtlichen Lichterglanz. Touristen bestaunen die Heiligen auf der Karlsbrücke oder verneigen sich vor dem reich geschmückten Prager Jesukind. Die Magie des alten Prags wechselt sich ab mit dem Leben der Großstadt. ARD-Korrespondent Jürgen Osterhage begleitet eine Prager Familie in ihrer ganz persönlichen böhmischen Weihnachtszeit. Am Nikolausabend schwirren Engel und Teufel durch die Stadt, ein süßer Schauer für die Allerkleinsten. Auf den Plätzen locken Weihnachtsmärkte und Glühweinstände; Touristen tragen blinkende Nikolausmützen, die Brauereien schenken starkes Weihnachtsbier aus - hier feiern Tschechen und Zugereiste das Weihnachten von heute. Im Loretto-Kloster wohnt die Weihnacht von gestern: Jahr für Jahr stehen die Prager hier Schlange, um einen Blick auf die nostalgischen, lebensgroßen Figuren der von den Mönchen liebevoll geschmückten Krippe werfen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Engel, Karpfen und Laternen - Weihnachten im alten Prag