RBB 23:00 bis 00:30 Krimiserie Sherlock - Die Hunde von Baskerville GB 2012 HDTV Einst wurde der Vater von Henry Knight in den Sümpfen von Dartmoor vor den Augen seines noch kleinen Sohnes von einem monströsen Hund zerfleischt. Danach ward die Bestie nie mehr gesehen. Zwanzig Jahre später hofft der noch immer zutiefst traumatisierte Henry, mit Sherlocks Hilfe endlich den Hintergründen des schrecklichen Ereignisses auf die Spur zu kommen. Holmes und Watson reisen ins ländliche Dartmoor und nehmen die Ermittlungen auf. Sehr schnell weckt ein geheimes Forschungslabor des britischen Militärs ihr Misstrauen. Eine logische Erklärung scheint zum Greifen nahe. Doch als Sherlock es von Angesicht zu Angesicht mit der blutrünstigen Kreatur zu tun bekommt, wird sein rationales Weltbild ins Wanken gebracht. - In "Sherlock - Die Hunde von Baskerville" gerät der moderne Sherlock Holmes an die Grenzen seines messerscharfen Verstandes. Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (Dr. John Watson) Una Stubbs (Mrs. Hudson) Rupert Graves (DI Lestrade) Mark Gatiss (Mycroft Holmes) Andrew Scott (Jim Moriarty) Russell Tovey (Henry Knight) Originaltitel: Sherlock Regie: Paul McGuigan Drehbuch: Mark Gatiss Kamera: Fabian Wagner Musik: David Arnold, Michael Price Altersempfehlung: ab 12