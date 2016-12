RBB 22:15 bis 23:00 Comedyserie Gutes Wedding, schlechtes Wedding Folge: 2 Die mit dem Hackfleischkatapult D 2016 2016-12-28 03:25 HDTV Neue Folge Live TV Merken Die erfolgreiche Berliner Theater-Sitcom erstmals als Fernseh-Serie! Seit zehn Jahren bringt die Soap-Parodie "Gutes Wedding, Schlechtes Wedding" die Abenteuer ihrer Kiezbewohner fünf Abende pro Woche auf die Bühne des Weddinger Prime Time Theaters. Für die rbb-Fernseh-Adaption hat Autorin und Prime Time-Mitbegründerin Constanze Behrends eine eigene Geschichte kreiert rund um die eineiigen Zwillingsschwestern Ulla und Penelope, die bei ihrer Geburt getrennt wurden. Heute ist Penelope eine vegane Performance-Künstlerin mit Hausmann im Prenzlauer Berg und Ulla eine übergewichtige Döner-Liebhaberin im Wedding. Sie ahnen nichts von der Existenz der anderen bis Ulla einen Job als Hausmeisterin an der Schule ihrer Tochter annehmen muss, und Penelope, die mit ihrem Mann Tömle neuerdings versucht, als WG zusammenzuleben, ihren Sohn Casper aufgrund der finanziellen Vorteile ebenfalls in die Weddinger Integrationsschule steckt. Werden sie sich finden? Folge 2 - Die mit dem Hackfleischkatapult: Anlässlich des Vatertages sollen die Schüler ihre Väter interviewen, was im Patchwork-Zeitalter jeden an seine Grenzen bringt. Ulla liefert ihrer Tochter Ratte die verschiedensten falschen Versionen wer ihr Vater sein könnte. Erst Opa gibt Ratte einen entscheidenden Hinweis: Könnte der Türke der Vater sein? Penelope kann indessen ihre neue Identitätskrise nicht einmal durchs Krafttierpendeln überwinden, während ihr Exmann Tömle glaubt, dass sie ihn zurück haben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Constanze Behrends (Penelope/Ulla) Daniel Zimmermann (Ahmed/Üwele/Hermann) Katharina Bertus (Kathrin) Marcel Glauche (Tömle) Cynthia Buchheim (Ratte) Marcel Mann (Max) Julia Franzke (Sabrina) Originaltitel: Gutes Wedding, schlechtes Wedding Regie: Moritz Laube Drehbuch: Constanze Behrends Kamera: Clemens Baumeister Musik: Thom Hahnreich