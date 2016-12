RBB 10:25 bis 11:55 Komödie Die Farben der Liebe D 2004 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der erfolgreiche Berliner Anwalt und Kunstliebhaber Ulli Kanter möchte seine Lebensgefährtin Susanne Pauli mit einer ganz besonderen Idee überraschen: Er hat einen Kunstmaler engagiert, der Susanne großformatig in Öl porträtieren soll. Susanne ist allerdings nicht sonderlich erfreut über diesen Einfall. Ihr Unbehagen steigert sich zu offener Ablehnung, als Ulli den Künstler zum Abendessen mit nach Hause bringt. Denn es stellt sich heraus, dass es sich bei Markus Marberg um einen alten Schulkameraden von Susanne handelt. Der Haken bei der Sache: Der chaotische Markus und die strebsame Susanne konnten sich nicht ausstehen. Während Markus die Abendunterhaltung mit Anekdoten von "Strebi" Susanne bestreitet, ist diese außer sich vor Scham und Wut. Sie gibt Ulli unmissverständlich zu verstehen, dass sie für Markus keinesfalls Modell stehen wird. Ulli hingegen findet Markus überaus sympathisch und besorgt dem mittellosen Maler sogar eine neue Unterkunft bei der weltoffenen Künstlerwitwe Maria Kornblum. Auch Susannes Teenager-Sohn Tobias ist von dem neuen "Freund der Familie" total begeistert, nicht zuletzt deshalb, weil der kreative Markus ihm praktische Tipps gibt, wie er das Herz seiner Schulkameradin Louise gewinnen kann. Nur Susanne reagiert ziemlich giftig, wann immer sie Markus begegnet. Aber wie es so schön heißt: Was sich liebt, das neckt sich. Als Markus während einer Sommerparty auf einem Ausflugsschiff über Bord springt, eilt Susanne dem vermeintlich Ertrinkenden trotz ihrer panischen Wasserphobie zur Hilfe. Durch dieses dramatische Ereignis finden Markus und Susanne endlich zueinander. Sie beginnen eine leidenschaftliche Affäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Weitzenböck (Susanne Pauli) Heio von Stetten (Markus Marberg) Rosemarie Fendel (Maria Kornblum) Hansa Czypionka (Ullrich Kanter) Ursula Buschhorn (Andrea) Ivan Spirandelli (Tobias Pauli) Guntbert Warns (Botho Gerber) Originaltitel: Die Farben der Liebe Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Daniel Maximilian, Thomas Pauli Kamera: Dieter Deventer Musik: Curt Cress, Chris Weller