Silverline 02:30 bis 03:50 Horrorfilm In Their Sleep F 2010 20 40 60 80 100 Merken Nirgendwo fühlt man sich so sicher wie in den eigenen vier Wänden ... und nirgendwo ist man so angreifbar. Sarah lässt einen jungen Mann in ihr Haus, weil er von einem gewalttätigen Einbrecher verfolgt wird. Doch was genau ist wirklich passiert, wem kann sie hier trauen? Als auch der Einbrecher zu ihr kommt, entlädt sich ein unbarmherziger Horrortrip zwischen psychischer Tortur und roher, bösartiger Gewalt. Das eigene Haus als gnadenlose Todesfalle! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Parillaud (Sarah) Arthur Dupont (Arthur) Thierry Frémont (L'homme au break) Jean-Hugues Anglade (Le mari de Sarah) Léo Moser (Le fils) Originaltitel: In Their Sleep Regie: Caroline du Potet, Éric du Potet Drehbuch: Caroline du Potet, Éric du Potet Musik: Éric Neveux Altersempfehlung: ab 18

