Silverline 23:25 bis 01:00 Drama Afghanistan War GB 2009 20 40 60 80 100 Merken 1999: Richard Lee ist Teil einer Gruppe von britischen Ingenieuren, die in Afghanistan Landminen aufspüren und vernichten sollen. Das ist ein gefährlicher Job, der noch heikler wird, da der Umgang mit den extremistischen Machthabern alles andere als leicht ist. Die Arbeit für die Taliban, deren strikte Regeln die Freiheit von Frauen extrem einschränken, ist für Richard problematisch, da er mit einer afghanischen Dolmetscherin zusammenarbeitet, in die er sich verliebt hat. Doch er weiß, dass diese Liebe ihrer beider Tod sein könnte. Darum plant Richard, mit seiner Jamila zu fliehen, doch der misstrauische Polizeichef ist ihm bereits auf den Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shaun Dooley (Richard Lee) Dean Andrews (Steve Delamore) Rasheed Naz (Ashiq Khan) Tatmain Ul Qulb (Jamilah) Hameed Sheikh (Omar Baloch) Hidayat Saleem (Hameed) Shista Khan (Ziaullah) Originaltitel: Kandahar Break Regie: David Whitney Drehbuch: David Whitney Musik: Mark Adair Altersempfehlung: ab 18