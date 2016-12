Silverline 15:10 bis 16:45 Thriller Kindermörder - The Gray Man USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Er war einer der ersten bekannten Serienkiller der USA: Albert Fish. Der Vater mehrerer Kinder war mehrfach verheiratet, doch seine sexuellen Perversionen stießen jede Frau ab. Die Mordserie beginnt 1928, als Fish auf die zehn Jahre alte Grace Budd aufmerksam wird. Er entführt das Mädchen, missbraucht es, tötet es, und labt sich dann an ihr. Als Einzelheiten über seine Taten als Kannibale an die Öffentlichkeit geraten, ist diese entsetzt. Dem Killer auf den Fersen ist Detective Will King, mit dem sich Fish schon bald ein Katz-und-Maus-Spiel liefert. An jedem Tatort, bei jeder Leiche lässt Fish Hinweise zurück, die King erkennen und richtig interpretieren muss. Aus dem Jäger wird der Gejagte, der zugleich ein perfides Spiel mit seinem Häscher treibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Bauchau (Albert Fish) Jack Conley (Det. Will King) John Aylward (Captain Ayers) Jillian Armenante (Delia Budd) Silas Weir Mitchell (Albert Fish, Jr.) Vyto Ruginis (Detective Maher) Mollie Milligan (Gertrude) Originaltitel: The Gray Man Regie: Scott L. Flynn Drehbuch: Lee Fontanella, Colleen Cochran Musik: Justin Caine Burnett Altersempfehlung: ab 16