Silverline 05:30 bis 07:05 Actionfilm Brazilian Gangster BRA 2010 20 40 60 80 100 Merken Brasilien, Sao Paulo. Es sind die 50er Jahre und das Verbrechen regiert die Metropole. Mitten in einem Sumpf aus Prostitution, Schutzgeld, Drogen und Gewalt wächst Hiroito heran und lernt schnell, auf was es ankommt, um zu überleben. Als er seinen Vater tötet, wird er angeklagt, doch kann man ihm die Tat nicht nachweisen. Als freier Mann geht er nach Boca do Lixo, das härteste Viertel der Stadt und kämpft sich mit grenzenloser Brutalität seinen Weg nach oben. Dieses ist seine Geschichte. Die Geschichte von Hiroito, dem berüchtigten Paten Brasiliens und dem König der Unterwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel de Oliveira (Hiroito) Hermila Guedes (Alaíde) Jefferson Brasil (Nelsinho) Milhem Cortaz (Osmar) Paulo César Peréio (Dr. Honório) Maxwell Nascimento (Robertinho) Camila Lecciolli (Clarinha) Originaltitel: Boca do Lixo Regie: Flavio Frederico Drehbuch: Flavio Frederico, Mariana Pamplona Musik: Eduardo Bid Altersempfehlung: ab 16

