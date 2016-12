N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Meisterwerke der Evolution: Wie funktionieren menschliche Hände? Meisterwerke der Evolution: Wie funktionieren menschliche Hände? D 2015 Merken Seine Hände machen den Menschen einzigartig: Nur er kann das zweite Daumenglied beugen. Dadurch sind präzise Handgriffe und exakte Koordination möglich. Eine Meisterleistung der Hände: die professionelle Beherrschung eines Musikinstrumentes. AuÃ?erdem: Tierschutz - wie können Wale vor den Fischernetzen bewahrt werden? Schwertransport der Superlative - ein Schaufelradbagger zieht um. Und: Frauenschwarm - was macht Skilehrer beim weiblichen Geschlecht so beliebt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder