N24 Doku 15:10 bis 16:05 Dokumentation Spacetime Raumfahrt für Jedermann - Der Traum vom Geld aus dem All D 2016 Merken Mit dem Weltraumtaxi an den Rand des Weltraums oder für 20 Millionen zur ISS? Werden wir bald schon im All arbeiten und Urlaub machen? Die kommerzielle Raumfahrt verspricht neue Möglichkeiten und grandiose Visionen. Prof. Dr. Ulrich Walter geht den fantastischen Versprechungen auf den Grund und erklärt, warum nicht jeder der ins All fliegt, gleich ein Astronaut ist: Das Ticket ins Universum in der sechsten Folge "Spacetime". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spacetime