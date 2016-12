n-tv 22:10 bis 23:00 Dokumentation Apokalypse Stalin - Der Demon F 16:9 HDTV Live TV Merken Der sowjetische Diktator Joseph Stalin versetzte Land und Bürger während seiner Regierungszeit in Angst und Schrecken. Er tötete Millionen Menschen, die er für politische Gegner hielt. Unter ihm wurde auch der Sozialismus in der Sowjetunion zum Grundsatz. Doch wer war der Mann, der zu einem der schlimmsten Diktatoren der Welt wurde? Die n-tv Dokumentation erzählt die Geschichte von Joseph Stalin und wie er zum "Mann aus Stahl" wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Apocalypse Stalin