n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Achtung, Kamera! In Rage geraten GB 2015 2016-12-30 05:15 16:9 HDTV Live TV Merken Ob Rentner, Schulkinder, Anwälte oder Clowns: Wutausbrüche sind menschlich. Die einen können sich unter Kontrolle halten, andere aber sind schnell auf 180. Dabei sind verschiedene Ereignisse Grund dafür, dass jemand in Rage gerät. Manchmal reicht einer Mutter schon, wenn die eigene Tochter die Schule schwänzt. Die n-tv Dokumentation zeigt die unterschiedlichen Arten von Tobsuchtsanfällen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Angriest - Caught on Camera