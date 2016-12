n-tv 15:10 bis 16:00 Dokumentation Mysteriöse Phänomene - Übersinnlich GB 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Das Weltall ist weitgehend unerforscht und mysteriös. Ob es auf anderen Planeten Leben gibt ist bis heute unbekannt. Doch immer wieder passieren seltsame Zwischenfälle überall auf der Welt, die sich niemand erklären kann. Sind unheimlich blinkende Lichter am Himmel wirklich Ufos gewesen? Und stehen die dort kurz danach folgenden grausigen Todesfälle damit in Verbindung? Die n-tv Dokumentation blickt auf seltsame Geschehnisse zurück und gibt mögliche Erklärungen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Invasion Earth