n-tv 13:10 bis 14:00 Dokumentation Mysteriöse Phänomene - Unheimliche Begegnung GB 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Ufos machen Menschen seit jeher Angst, da sie ein nicht geklärtes Phänomen sind. Es gibt keine Beweise für sie und bisher ist es keinem Wissenschaftler gelungen, Leben im All zufriedenstellend zu erforschen. Die n-tv Dokumentation porträtiert Zeugen, die körperlich schwer erkrankten, nachdem sie ihrer Meinung nach ein Ufo sahen. Sie zeigt Menschen, die seltsame Lichter am Himmel erkennen konnten und lässt sie zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Invasion Earth