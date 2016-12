n-tv 10:10 bis 11:00 Dokumentation Galapagos - Wunderland GB 2013 16:9 HDTV Live TV Merken David Attenborough veranschaulicht in faszinierenden Bildern das evolutionäre Prinzip der natürlichen Selektion und wagt einen Blick in die aufregende Zukunft des biologischen Wunderlands. Hierbei trifft er auf einige der seltensten Tiere des Planeten und verfolgt hautnah das Sterben und die Wiedergeburt der magischen Vulkaninseln. Dabei wird eines klar: Die auf dem Archipel herrschende Artenvielfalt ist das Ergebnis einer geologischen Urgewalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself) Moderation: David Attenborough Originaltitel: Galapagos 3D Regie: Martin Williams Musik: Elik Alvarez, Joel Douek, Freddy Sheinfeld