n-tv 09:10 bis 10:00 Dokumentation Galapagos - Eroberung GB 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Anhand beeindruckender Detailaufnahmen erzählt David Attenborough die Entstehung der Galapagosinseln. Die Inbesitznahme des Archipels durch verschiedenste Tier- und Pflanzenarten ist eine packende Geschichte seltsamer Verhaltensweisen, genetischer Innovationssprünge und scharfen Wettbewerbs. Dabei stößt das Kamerateam auf im Ozean schwimmende Reptilien, flugunfähige Vögel sowie Blumen von monströsen Ausmaßen. Sie alle müssen sich immer wieder an eine Umwelt anpassen, die unter massiven geologischen und klimatischen Einflüssen steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Attenborough (Himself) Moderation: David Attenborough Originaltitel: Galapagos 3D Regie: Martin Williams Musik: Elik Alvarez, Joel Douek, Freddy Sheinfeld