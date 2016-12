RTS Deux 22:40 bis 23:45 Sonstiges Outlander Sassenach USA 2014 Untertitel Merken Claire, une infirmière de guerre mariée se retrouve accidentellement propulsée en pleine campagne écossaise de 1743. Elle se retrouve alors mêlée à des histoires de propriétés et d'espionnage qui la poussent à prendre la fuite et menacent sa vie. Elle est alors forcée d'épouser Jamie, un jeune guerrier écossais passionné qui s'enflamme pour elle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Randall) Sam Heughan (Jamie Fraser) Tobias Menzies (Frank Randall / Jack Randall) Graham McTavish (Dougal MacKenzie) Duncan Lacroix (Murtagh Fraser) Grant O'Rourke (Rupert MacKenzie) Stephen Walters (Angus Mhor) Originaltitel: Outlander Regie: John Dahl Drehbuch: Diana Gabaldon, Ronald D. Moore Musik: Bear McCreary