RTS Deux 17:55 bis 19:30 Trickfilm Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 USA 2013 Nach einer Vorlage von Phil Lord, Christopher Miller, Erica Rivinoja 20 40 60 80 100 Merken Inventeur d'une machine capable de transformer l'eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire parce que son invention avait déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète... Pourtant, la machine n'a pas disparu, et elle crée maintenant des croisements entre animaux et aliments, les "miam-nimaux" ! Flint et ses amis s'embarquent dans une périlleuse mission pour affronter des tacodiles affamés, des Cheddaraignées, des Serpent à galettes, des Hippopatates... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Robin Kahnmeyer (Flint Lockwood) Palina Rojinski (Sam Sparks) Karl Schulz (Tim Lockwood) Lutz Mackensy (Chester V) Originaltitel: Cloudy with a Chance of Meatballs 2 Regie: Cody Cameron, Kris Pearn Drehbuch: Jonathan M. Goldstein, John Francis Daley, Erica Rivinoja Musik: Mark Mothersbaugh