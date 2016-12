RTL 00:40 bis 02:30 Show Die 25 stärksten Geschichten des Jahres stärksten Geschichten des Jahres / Bräutigam läuft 1300 Kilometer bis nach Mallorca / Das Herzmädchen / Hai-Attacke im Taucherkäfig D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sonja Zietlow präsentiert u.a. folgende Geschichten: 'Bräutigam läuft 1.300 Kilometer bis nach Mallorca': Vor dem Traualtar will sich jeder Bräutigam von seiner besten Seite zeigen, doch Jan Philip Hofferbert entpuppt sich als besonders eitel. Für seine große Liebe will er von Alzey (Rheinland-Pfalz) bis zu seiner Hochzeit nach Mallorca joggen. Warum um Himmelswillen tut er sich diese Strapazen an? 'Das Herzmädchen': Virsaviya Borun ist ein lebensfrohes Mädchen und ein kleines Wunder. Man muss nur genau hinschauen. Denn was unter Virsaviya T-Shirt mit jedem Atemzug immer wieder hervor kommt, ist ihr Herz. Es ist nämlich nicht dort, wo es eigentlich sein sollte und nur ihre dünne Kinderhaut schützt es. Eine seltene Krankheit führte dazu, dass Virsaviyas Herz nach außen wächst. 'Hai-Attacke im Taucherkäfig': Ming Tschan ist ein erfahrener Taucher, doch seinen letzten Tauchgang vor Guadeloupe, wird er sicherlich nie vergessen. Von einer auf die andere Sekunde ist er plötzlich in seinem Schutzkäfig gefangen, zusammen mit einem großen weißen Hai: der Super-Hai-Gau! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sonja Zietlow Originaltitel: Die 25...