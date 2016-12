VOX 00:00 bis 00:55 Krimiserie How to Get Away with Murder Mein Kind USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Annalise hat den nächtlichen Überfall in Wes' Wohnung unverletzt überstanden. Ihr schlechtes Gewissen nagt an ihr und ruft Erinnerungen wach an die tragischen Ereignisse vor zehn Jahren... Doch Annalise muss sich auf die Gegenwart konzentrieren. Da Philip nach wie vor nicht geschnappt wurde, schweben Annalise und ihre Praktikanten weiter in Gefahr. Als dann auch noch Caleb verschwindet und der Verdacht aufkommt, dass er von Philip entführt oder gar ermordet wurde, bricht unter Annalise' Studenten Panik aus. Derweil bleibt Staatsanwalt Denver weiter hartnäckig. Er lässt alle Praktikanten vorladen, um sie erneut über die Nacht zu befragen, in der Sinclair starb und erhöht so den Druck auf Wes, Laurel, Asher, Michaela und Connor. Annalise wächst langsam alles über den Kopf. Das schlechte Gewissen, die endlosen Probleme, die Dauerbelagerung ihrer Kanzlei durch die Praktikanten und die Anschuldigungen seitens der Staatsanwaltschaft machen der sonst so taffen Anwältin schwer zu schaffen. In einem Gespräch mit Wes lässt Annalise ihrem Kummer freien Lauf und gesteht ihm endlich die Wahrheit über den Tod seiner Mutter - und über die wahre Identität seines Vaters... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Stephen Williams Drehbuch: J.C. Lee, Erika Harrison Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 16