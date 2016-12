VOX 09:50 bis 10:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Johannes Gruber hat beim Erdbeben in Haiti im Jahre 2010 seine Freundin und seinen damals sechsjährigen Sohn verloren. Doch die Leiche des Jungen wurde nie gefunden. Zwei Jahre später entdeckt Johannes zufällig auf einem Foto seinen Sohn Patrice! Er sucht Unterstützung bei einer deutschen Hilfsorganisation. Mitarbeiterin Kathrin Mayer findet heraus, dass Patrice kurz nach dem Erdbeben von einer dubiosen Hilfsorganisation an deutsche Adoptiveltern vermittelt wurde. Für Johannes Gruber beginnt ein erbitterter Kampf um sein Kind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!