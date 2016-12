RTL II 18:00 bis 18:57 Dokusoap Köln 50667 D 2016 2016-12-29 12:50 16:9 HDTV Live TV Merken Manu gerät mit Alex aneinander und macht ihn indirekt für seine Situation verantwortlich. Als Nico ihre neue Speisekarte kritisiert, will Sophia das nicht einfach so hinnehmen und fordert ihn zu einem Kochduell heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667