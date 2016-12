RTL II 15:55 bis 16:55 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Oma lässt es krachen / Dealer-Pärchen wurde aufgemischt D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Die Ausgangssituation scheint bereits dramatisch genug: Das Herz macht Herta (63) zu schaffen. Die Rentnerin braucht einen Rettungswagen, der sie ins Krankenhaus bringt. Doch dann das Unfassbare: Das Auto ist weg. Spurlos verschwunden - mitsamt der Patientin. Zum Glück lässt sich das Fahrzeug orten. Vincent (22) und Moritz (24) haben daraus ein Partymobil gemacht. Doch als die Beamten dort eintreffen, steht nur eine Frage im Vordergrund. Was ist mit Oma Herta? Noch weniger lustig geht es beim zweiten Fall zu: An einem stadtbekannten Drogenumschlagplatz liegt eine verletzte Frau. Fiona (16) und ihr Freund Jerry (22) wurden überfallen. Von Alex (29) und Frank (27), denen sie eigentlich Drogen verkaufen wollten. Doch die beiden Junkies belassen es nicht bei den Schlägen. Sie nehmen Jerry mit, damit er ihnen zeigt, wo er seine Ware lagert. Wird es den Straßencops gelingen, den Dealer und seine Entführer zu finden, bevor die Situation völlig eskaliert und noch etwas Schlimmes geschieht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier